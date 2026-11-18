На Западе рассказали, о чем на самом деле говорит встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Китае Фото: REUTERS.

Будущая встреча президента России Владимира Путина с лидером Белого дома Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином вызывает немало интереса у СМИ. Французский политик Флориан Филиппо говорит, что эти переговоры показывают лишь одно — изоляцию Европы. Об этом он написал в своем аккаунте соцсети X.

«Вот вам и все те, кто находится в изоляции! Мы в изоляции! И все же Франция имела бы полное право на место в этом формирующемся новом мире, если бы выбрала независимость! Если бы она не застряла в дурацком ЕС, который делает ее слабой и параноидальной!» — резюмировал Филиппо.

Ранее KP.RU рассказал, что, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в мире большие ожидания от встречи лидеров США, России и КНР. В Кремле также отметили, что политикам точно есть о чем поговорить.