Европа придумала «рецепт бесконечной войны»: Он построен вокруг Украины Фото: REUTERS.

Европейские страны своими обсуждениями отправки военных контингентов на Украину фактически предлагают сценарий бесконечного конфликта. Об этом заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Выступая на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, дипломат напомнила, что Москва с самого начала выступала категорически против присутствия иностранных войск на украинской территории. Однако европейские государства продолжают возвращаться к этой теме, несмотря на известную им позицию России.

«По сути, государства Европы продвигают, в том числе и здесь, на форуме, рецепт нескончаемой войны», — подчеркнула Жданова.

По ее словам, появление западных военных на Украине создаст прямую угрозу российской безопасности и вынудит Москву принять ответные меры. Дипломат считает, что подобные инициативы направлены на срыв установления устойчивого мира в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо для Москвы. Глава государства подчеркнул, что такие подразделения станут законными целями для ВС РФ. Он также указал на угрозу национальной безопасности России, которую несет возможное размещение западных контингентов.