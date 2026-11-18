GTA VI официально вышла на рынок Новой Зеландии. Фото: REUTERS.

Долгожданный старт продаж легендарного экшен-игра Grand Theft Auto VI от студии Rockstar Games стартовал в Новой Зеландии. Эта информация следует из официально релиза разработчика.

Фанаты ждали продолжения игры более 13 лет. В первые же часы за трансляциями прохождения на платформе Twitch стали наблюдать около 2,5 миллиона зрителей. Разработчики сделали серьезный рывок в графике и реалистичности поведения виртуального мира. Поклонники игры отметили, что открытая карта нового штата Леонида минимум вдвое превзошла привычные по прошлой части Лос-Сантос и округ Блейн.

Вместо прежнего трио персонажей сюжет теперь строится вокруг криминального дуэта Джейсона Дюваля и Лусии Каминос. Загрузить файлы игры владельцы приставок могли заранее еще с 10 ноября, чтобы ворваться в сюжет в первую секунду релиза.

Ранее стало известно, что GTA VI смогла заработать баснословную сумму за три дня до релиза. Общая сумма продаж превысила отметку в 1,45 миллиардов долларов .