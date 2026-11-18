Европа все еще мечтает об активах России: глава ЕК выступила с признанием Фото: REUTERS.

Еврокомиссия по-прежнему рассчитывает на возможность присвоения замороженных российских активов для погашения кредитов, выделяемых Украине. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Представляя новую программу безвозмездного финансирования Киева на 2027 год объемом 45 млрд евро, политик допустила использование российских средств для возврата общеевропейских займов.

«Я хочу отметить, что есть и другая возможность - использовать замороженные активы России, чтобы выплатить кредит по поддержке Украины», — сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, Еврокомиссия рассматривает вариант погашения процентов по кредитам за счет доходов от реинвестирования заблокированных российских средств.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский предупредил, что Москва уже подготовила ответные меры на случай незаконного изъятия российских активов. Дипломат подчеркнул, что РФ будет действовать по принципу взаимности. При этом конкретные шаги пока не раскрываются. Он также призвал европейские государства оценить последствия возможной конфискации, за которую им неизбежно придется отвечать.