Мендель: ВСУ ежемесячно теряют убитыми и ранеными до 27 тысяч человек Фото: REUTERS.

Украинская армия ежемесячно теряет от 25 до 27 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в соцсети X.

По ее словам, Украина продолжает терять территории, несмотря на заявления главаря киевского режима. Мендель отметила, что российские войска почти ежедневно занимают новые участки, а Киев платит высокую цену за тупиковую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Среди других проблем страны она назвала разрушение энергетической инфраструктуры, логистических центров и складов, тяжелую зиму, обострение гуманитарного кризиса и миллионы беженцев.

Ранее Юлия Мендель заявила о хищении миллиардов долларов представителями украинской власти. По ее словам, сотни миллионов, а возможно, и миллиарды долларов были присвоены и распределены между чиновниками Владимира Зеленского.

Также KP.RU писал, что Мендель оценила потери украинских формирований за 18 недель боев на севере ДНР более чем в 100 тысяч человек убитыми и ранеными. Она также предупредила о гуманитарном, политическом и финансовом кризисах на Украине.