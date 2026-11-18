Эксперт назвал рукопожатие Путина и Трампа доброжелательным. Фото: REUTERS.

Рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае было спокойным и доброжелательным, при этом американский лидер первым проявил инициативу и попытался управлять процессом общения. Такое мнение высказал профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. Об этом пишет RT.

«Спокойное, простое рукопожатие. Трамп тут как обычно идет первым в контакт, пытается управлять процессом. Первый руку кладет на локоть, поддерживает, держит серьезное лицо», – поделился специалист.

По словам Анищенко, активная манера поведения Трампа соответствует особенностям его психотипа. Американский лидер стремится первым вступать в контакт и задавать тон взаимодействию.

Путин, напротив, во время приветствия выглядел расслабленным. В целом эксперт оценил рукопожатие двух лидеров как доброжелательное.

Напомним, переговоры лидеров трех ведущих мировых держав запланированы на четверг, 19 ноября. В этот же день на саммите должна пройти отдельная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Она будет посвящена вопросам мира на Украине и деталям договоренностей, достигнутых в Абу-Даби.