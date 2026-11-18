Волгоград вновь переименуют в Сталинград на один день в преддверии 84-й годовщины начала операции по окружению и уничтожению немецкой-фашистской группировки под Сталинградом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ.

Волгоград вновь переименуют в Сталинград на один день в преддверии 84-й годовщины начала операции по окружению и уничтожению немецкой-фашистской группировки под Сталинградом. Об этом сообщает «КП-Волгоград».

Муниципальные дорожные службы приступили к замене стандартных знаков «Волгоград» на «Сталинград».

По традиции на въездах в город дорожные знаки с названием на сутки заменят на «Сталинград». Кроме того, знаки «Начало населенного пункта» и «Конец населенного пункта» с наименованием «Сталинград» будут встречать всех на въездах в областной центр по основным федеральным трассам.

При этом с утра 20 ноября дорожники поменяют знаки обратно. А прежнее имя город-герой имеет право носить в особые даты 10 дней каждый год. Среди памятных дат также 8 и 9 мая, 2 февраля, 22 июня и 23 августа.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Волгограде задержаны двое мужчин, осквернивших мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», они бросили денежную купюру в воду на Мамаевом кургане.