В Европе продолжается психоз из-за санкций: ЕК создала отдельный офис против России и Белоруссии Фото: REUTERS.

Еврокомиссия создала отдельный офис, который займется санкционной политикой Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

Новое подразделение объединит работу европейских структур на всех этапах введения ограничений. В его задачи войдут подготовка санкционных мер, контроль за их исполнением и борьба с попытками обхода запретов.

Кроме того, офис будет взаимодействовать с третьими странами, в том числе по вопросам соблюдения европейских ограничений. Основное внимание структуры сосредоточат на России и Белоруссии. В меньшей степени ее деятельность затронет Иран, КНДР и Сирию.

Ранее Евросоюз ввел новые антироссийские санкции, затронувшие 19 компаний из пяти других государств. Большинство предприятий попали под ограничения из-за предполагаемого участия в торговле российской нефтью. Таким образом, Брюссель продолжает распространять санкционную политику и на организации за пределами России.