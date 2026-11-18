Азаров: пострадавший при взрыве автомобиля Заворотный пришел в сознание. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пострадавший при взрыве автомобиля журналист Сергей Заворотный пришел в сознание. Об этом ТАСС сообщил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

«За эти дни, на взгляд врачей, наметился прогресс. Он находится в сознании, понимает, что ему говорят», - собощил Азаров.

По его словам, он на 100 процентов уверен в причастности украинских спецслужб к подрыву автомобиля Заворотного.

Как ранее писал сайт KP.RU, суд в Москве арестовал женщину, обвиняемую в покушении на бывшего собкора «Комсомольской правды» Заворотного. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемая в покушении была задержана. Ей оказалась москвичка 2005 года рождения.

Напомним, инцидент произошел в районе Чертаново на юге Москвы. В результате взрыва автомобиля Заворотный получил тяжелые травмы, в том числе лишился левой руки.