Мариани указала на смену позиции ЕС по мирным переговорам с РФ, против которых боролся долгое время Фото: REUTERS.

Евросоюз резко меняет свою риторику по отношению к Москве и теперь безуспешно пытается инициировать диалог с ней, чтобы сесть за стол переговоров по Украине. Об этом сообщил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Тьерри Мариани.

Парламентарий подчеркнул, что еще три года назад любые контакты с Россией в Брюсселе приравнивали к предательству. А сейчас европейские чиновники в спешке ищут возможности для переговоров.

«Сегодня те же самые люди в Брюсселе бегают в поисках места за столом переговоров. И с удивлением обнаруживают, что их там никто не ждет», - подчеркнул Мариани.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российские власти постоянно слышат в свой адрес агрессивные высказывания от лидеров Европы. По его словам, такая позиция вряд ли сможет урегулировать ситуацию на Украине.