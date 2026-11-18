Италия пытается продать 33 тыс. тонн арестованного железа из РФ на 6,8 млн евро Фото: REUTERS.

В Италии объявили о продаже около 33 тыс. тонн горячебрикетированного железа российского производства, которое было арестовано в порту Бриндизи. Для реализации крупной партии сырья, предназначенного для выплавки стали, планируется выручить не менее 6,832 млн евро, как сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы организаторов торгов.

Торги начались 17 ноября и завершатся 18 ноября в 15:00 по местному времени. Цена повышается минимум на 50 тыс. евро. Участвуют итальянские и зарубежные компании, промышленные покупатели и трейдеры.

При этом украденный у России металл хранится на открытой площадке в порту Бриндизи, - на него постоянно воздействуют дожди и ветры, из-за чего часть груза уже окислена и повреждена. Также отмечается, что это уже третья попытка продать украденное железо.

Напомним, что с начала 2026 года в Евросоюзе введён полный и односторонний запрет на импорт российского горячебрикетированного железа.

Ранее KP.RU сообщил, что глава Евродипломатии Кая Каллас предложила украсть у России данные об участниках СВО, используя хакеров. Дмитрий Песков усомнился в способности таких переговорщиков помочь урегулированию конфликта на Украине.