Эксперт посоветовал оценивать внешний вид сотрудников столовой. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

При выборе столовой важно обращать внимание не только на цены и меню, но и на условия хранения продуктов, чистоту помещений и соблюдение гигиены сотрудниками. Эксперт по пищевой безопасности Иван Сухацкий рассказал программе SHOT Проверка, какие пять признаков помогут посетителям оценить безопасность заведения.

«Первое — это наличие маркировок. Второе, на что я обратил внимание, – поддержание температурных режимов. Должен увидеть посетитель наличие контрольного термометра, он должен сам увидеть, какая температура на раздаче», – пояснил Сухацкий.

Кроме маркировки и температурного контроля, эксперт посоветовал оценивать внешний вид сотрудников. Они должны работать в санитарной одежде и головных уборах, полностью закрывающих волосы.

Важно также проверить чистоту обеденного зала, подоконников, оборудования и микроволновок. Еще один признак порядка – правильное хранение посуды: чистые тарелки и приборы должны находиться отдельно от грязного инвентаря, мусора и личных вещей персонала.

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