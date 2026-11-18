МИД РФ: Взрывчатых веществ на самолете из Минвод, севшем в Анталье, нет Фото: REUTERS.

МИД РФ прокомментировал ситуацию с сообщением о заложенной бомбе на борту самолета Sukhoi Superjet -100 российской авиакомпании "Азимут", выполнявшей рейс из Минеральных Вод в Анталью.

По данным МИД РФ , взрывчатых веществ на борту самолета не обнаружено. Обращений от российских граждан в Генконсульство РФ в Антальи по данному инциденту не поступало.

"Сотрудники Генконсульства оперативно связались со службой безопасности аэропорта, по сведениям которой все пассажиры были успешно эвакуированы, а воздушное судно направлено на специально отведенную стоянку для выполнения проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее турецкое агентство IHA сообщило, что информация о бомбе на борту российского авиалайнера, который совершил посадку в аэропорту Антальи, оказалась ложной. В ходе проверки специалисты никаких подозрительных предметов не обнаружили.