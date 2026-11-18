Правительство РФ спишет 23 регионам бюджетные долги на 60 млрд рублей, фото: Александр Аставьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства объявил о сокращении задолженности 23 субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам на сумму около 60 млрд рублей. Он подчеркнул, что это является частью государственной программы по уменьшению финансовой нагрузки на регионы страны.

"Напомню, речь идет о списании двух третей их задолженности по бюджетным кредитам. Чтобы они могли использовать освободившиеся средства на выполнение инвестиционных проектов, благоустройство территорий, достижение национальных целей и другие важные инициативы, которые влияют на качество жизни людей" - пояснил он.

Мишустин добавил, что к 2026 году 300 млрд рублей остались в бюджетах регионов благодаря специальному механизму. Планируется дополнительно сократить долг на 60 млрд для 23 регионов. Правительство продолжит поддерживать регионы для улучшения качества жизни и развития территорий.

Ранее KP.RU сообщил, что 9 ноября объявлялось о списании 12,5 млрд рублей долгов семи российским регионам.