Посольство РФ в Польше потребовало от Варшавы сообщить о вандале, которого задержали за порчу русского памятника. Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

В польском Гданьске вновь осквернили монумент русским солдатам, нанеся на него экстремистские надписи. Об инциденте сообщило посольство России в Польше в мессенджере «Макс».

Как уточнили дипломаты, сигнал о происшествии поступил 13 ноября. Пострадавший мемориал обладает большой исторической ценностью, поскольку он был возведен в бывшем Данциге еще в сентябре 1898 года на личные средства императора Николая II.

«По данному факту вандализма Посольство обратилось к польским властям с призывом устранить последствия вандализма на памятнике, наказать виновного, который, по сообщению польских правоохранительных органов для СМИ, задержан, а также приложить все возможные усилия для недопущения подобных инцидентов в дальнейшем», - сказано в посте.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Словакии. Там неизвестные осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Он установлен в селе Кружлова.