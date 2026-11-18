Селедка под шубой почти вдвое дешевле оливье. Фото: Галина КОВАЛЕНКО.

Оливье и селедка под шубой остаются главными блюдами новогоднего стола и вряд ли уступят место другим салатам. Их популярность связана с семейными традициями и историей, рассказал президент Международного альянса кулинаров, шеф-повар Валентин Лобачев. Об этом пишет РБК Радио.

«Салаты, конечно, заменить на столе-то можно, вместо них что-то поставить, но эти салаты у нас уже въелись, это в нашем культурном коде. Салат оливье и селедка под шубой», – заявил Лобачев.

По словам шеф-повара, за последние пять лет интерес к селедке под шубой вырос. Ей посвящают фестивали, а в 2021 году салат приготовили даже на Международной космической станции. Историк кулинарии Антон Прокофьев связал популярность этих блюд с советским прошлым: тогда праздничное меню составляли из доступных продуктов, а со временем салаты стали частью семейных традиций.

При этом селедка под шубой почти вдвое дешевле оливье. Ее приготовление обходится примерно в 317 рублей против 609 рублей за оливье с колбасой. Оба блюда вошли в ГОСТ на традиционную русскую кухню.

Ранее биохимик, психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская назвала холодец самым калорийным среди традиционных новогодних блюд.