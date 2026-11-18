Дети теряют интерес к подаркам из-за их мгновенного исполнения Фото: Евгения ГУСЕВА.

Дети могут потерять интерес к подаркам из-за того, что родители слишком быстро исполняют их желания. Об этом РИАМО рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин.

«Сейчас у детей другой опыт: захотел игрушку - купили, не зашла - завтра будет другая. К 10 годам у многих уже такой набор, о котором взрослые раньше даже не мечтали. Просто мозг быстро привыкает к хорошему, дети уже воспринимают частые подарки как должное», - сказал эксперт.

По словам специалиста, раньше ожидание подарка было важной частью праздника. Дети могли обсуждать игрушку с друзьями, мечтать о ней и представлять, как будут с ней играть. Сегодня же детские желания зачастую исполняются практически сразу.

«Когда желания исполняются сразу же, радость не успевает сформироваться. Подарок становится чем-то фоновым, как еда, когда ты не голоден», - объяснил психолог.

Ахмадуллин посоветовал родителям не бояться иногда отказывать детям в покупках или откладывать их до праздника. Также можно договориться с ребенком, что ради желаемой вещи он может взять на себя определенные домашние обязанности.

«Ребенок при этом понимает две важные вещи: мечтать можно и нужно, и не все появляется мгновенно, иногда нужно подождать или приложить усилия», - подчеркнул эксперт.

Как KP.RU писал ранее, с рук во время сборов ребенка в школу можно брать то, что быстро теряет цену, а не свойства. К примеру, спортивные форму или инвентарь, зимнюю обувь на один сезон, верхнюю одежду, рюкзаки, книги, музыкальные инструменты для начинающих и многое другое.