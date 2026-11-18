Cаммит АТЭС продлится до 19 ноября. Фото: REUTERS.

На гала-ужине саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне гостям предложат блюда традиционной кантонской кухни. Чем будут угощать мировых лидеров, в том числе Владимира Путина и Дональда Трампа, выяснило RTVI со ссылкой на издание South China Morning Post.

«Стоит отметить приготовленного на пару морского окуня в соевом соусе, говяжий стейк с грибами и блюдо из сморчков, молодой капусты и каштанов в шафрановом соусе. В середине трапезы вам подадут трио кантонских дим-самов, а затем суп из красной фасоли с цедрой мандарина и семенами лотоса», – пишет издание.

На десерт предусмотрены торт, свежие фрукты и мороженое. Из напитков предложат чай, кофе, каберне совиньон 2019 года, белое вино 2020 года из региона Нинся и ледяное вино из личи из провинции Гуандун.

Напомним, саммит АТЭС продлится до 19 ноября. Главным событием станет трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Все три лидера уже встретились на торжественном ужине, а их беседа попала в объективы фотокамер.