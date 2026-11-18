Песков: полноформатные переговоры Путина и Трампа 19 ноября не планируются Фото: Иван МАКЕЕВ.

Полноформатные двусторонние переговоры президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября на полях саммита АТЭС в Китае не планируются. Об этом 18 ноября, в среду, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это не так», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о якобы запланированных полноформатных переговорах.

Ранее в Кремле сообщали, что президенты должны увидеться на торжественном приеме для участников форума. Встреча может пройти в неформальной обстановке — время и формат отдельного контакта лидеров стран согласовывались.

Песков также сообщил, что на 19 ноября намечена трехсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. На нее отведено не более часа, уточнил пресс-секретарь российского главы.

18 ноября российский и американский лидеры встретились на торжественном приеме для участников саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Однако предметной беседы между ними не было, президенты лишь поприветствовали друг друга, сообщил пресс-секретарь главы российского государства.