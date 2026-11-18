Большой объем еды может растягивать желудок и ослаблять работу сфинктеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Некоторые повседневные привычки могут вредить желудку и повышать риск развития гастрита и язвы. Среди них – пропуск завтрака, поздние ужины и употребление кофе натощак, рассказала гастроэнтеролог и диетолог Екатерина Килипко. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Если между приемами пищи проходит более 12 часов, очень страдает слизистая желудка, особенно если есть предрасполагающие факторы типа инфекции хеликобактер пилори», – отметила врач.

Еще одна вредная привычка – поздно ужинать. По словам Килипко, большой объем еды может растягивать желудок и ослаблять работу сфинктеров – своеобразных клапанов, которые удерживают содержимое внутри. Из-за этого пища может забрасываться в другие отделы пищеварительной системы, вызывая вздутие, изжогу, отрыжку и боль.

Кроме того, слизистую желудка могут повреждать алкоголь и снеки. Кофе натощак также способен вызвать раздражение, особенно если после него человек долго не ест полноценную пищу. Врач советует внимательнее относиться к режиму питания и не допускать длительных перерывов между приемами еды.

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