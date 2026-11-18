Любовь Успенская заявила, что любит петь дуэтом с дочерью романсы

Народная артистка России Любовь Успенская дала интервью KP.RU, в котором рассказала многое о своей работе, планах на будущее, основных событиях 2026 года, самой себе и отношениях с дочерью. Среди прочего, Успенская заявила, что любит петь с дочерью Татьяной дуэтом, и чаще всего для этого они выбирают песни-романсы.

"Я хочу, чтобы Таня практиковалась, и постепенно мы собираем для нее концертную программу. Она записала уже несколько песен собственного сочинения, и они проходят на ура. Сейчас готовимся спеть дуэтную песню - эта работа в процессе. Любимые дуэты у нас с дочкой - это романсы "Розы не говорят" и "Положи на стол ключи"", - заявила певица.

Успенская добавила, что также они с Татьяной очень любят песню "Мольба" из-за проникновенных стихов, написанных Марией Захаровой. Артистка похвалила дочь за усердие и заявила, что она отлично справляется с концертной деятельностью.

Ранее KP.RU сообщил, что Успенская - гражданка США и уроженка Украины, а о российском паспорте задумалась только в 2024 году.