Привычная деталь одежды мешает безопасно переходить дорогу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Зимой капюшон может стать дополнительной опасностью для пешеходов. Он ограничивает боковое зрение и мешает вовремя заметить приближающийся автомобиль, предупредил автоэксперт и юрист Лев Воропаев. Об этом пишет «Абзац».

«Капюшон обычно выступает за края лица, он не дает возможности полному обзору, так как ограничивает эту возможность. Таким образом, вы крайним зрением не можете своевременно заметить автомобиль, который движется, и отреагировать на эту опасность должным образом», – пояснил Воропаев.

По словам эксперта, зимой риск попасть в опасную ситуацию на дороге повышается из-за короткого светового дня и осадков. В таких условиях водителям и пешеходам сложнее заметить друг друга.

Воропаев также обратил внимание, что некоторые пешеходы слишком полагаются на свое преимущество при переходе по зебре. При этом они могут смотреть в смартфон или слушать музыку в наушниках, из-за чего не замечают происходящего вокруг и не успевают вовремя среагировать на опасность.

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