Ван Хаувелинген: власти Нидерландов знали о пытках на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутат парламента Нидерландов от партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген заявил, что власти страны еще в мае знали о пытках людей в украинских учреждениях и тюрьмах. В подтверждение он опубликовал в соцсети Х фрагмент внутренней переписки сотрудников министерства юстиции и безопасности.

По словам депутата, документ был получен в рамках закона об открытости государственного управления. Переписка касалась подготовки выступления государственного секретаря Клаудии ван Брюгген перед передачей Украине служебных микроавтобусов нидерландской Службы исполнения наказаний, состоявшейся в мае.

В одном из сообщений чиновник указывал, что на Украине продолжают действовать учреждения и тюрьмы, где людей подвергают пыткам. Ван Хаувелинген также заявил, что в документе упоминается насильственная мобилизация украинцев.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине арестовали еще одного участника протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Мужчину обвинили в блокировании служебного автобуса Нацгвардии.