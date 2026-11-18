В Казахстане разрушили памятник 72 бойцам Красной армии. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Неизвестные разрушили памятник 72 бойцам Красной армии в городе Тараз в Казахстане. Об этом сообщает Генеральное консульство России в Алма-Ате.

"Монумент, установленный на месте госпитального захоронения 72 неизвестных бойцов Красной армии, умерших от ран в эвакуационных госпиталях г. Джамбула, был практически полностью разрушен неизвестными преступниками", - говорится в сообщении.

Генконсульство РФ обратилось к казахстанским властям с призывом провести расследование, а также установить и наказать виновных. Кроме того, была направлена нота в представительство МИД Казахстана в Алма-Ате.

Напомним, монумент установлен на месте захоронения советских военнослужащих, которые умерли в госпиталях Тараза.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Ермека Сагимбаева от должности председателя Комитета национальной безопасности республики.