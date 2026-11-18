Сотрудники Пограничной службы США задержали человека, похожего на бывшего депутата Саратовской областной думы Алексея Сергеева, объявленного в международный розыск за мошенничество в особо крупном размере. Фото: Kevin Carter/Getty Images

Сотрудники Пограничной службы США задержали человека, похожего на бывшего депутата Саратовской областной думы Алексея Сергеева, объявленного в международный розыск за мошенничество в особо крупном размере. Соответствующая информация появилась в базе Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), пишет ТАСС.

Кроме того, отделение погранслужбы сектора Майами разместило фотографию задержанного. Отмечается, что россиянина поместили в центр временного содержания в Майами.

Фото Иммиграционной и таможенной службы США (ICE)

Как сказано в сообщении ICE, сотрудники подразделения города Маратон задержали "преступника из России, разыскиваемого на основании международного ордера на арест за мошенничество в крупном размере".

Ранее сайт KP.RU писал, что правоохранительные органы Колумбии задержали граждан России, в отношении которых поступил запрос об экстрадиции со стороны США по обвинениям в наркоторговле.