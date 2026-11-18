Пашинян заявил, что Армения не планирует вступать в НАТО Фото: REUTERS.

Армения не присоединилась к европейской хартии о ключевых принципах безопасности из-за содержащихся в документе многочисленных упоминаний НАТО. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян заявил 18 ноября во время правительственного часа в парламенте.

По словам главы правительства, Армения начала процесс вступления в Европейский союз, однако не ставит перед собой задачу присоединиться к НАТО. Он подчеркнул, что республика не намерена менять свою политику в пользу вступления в военно-политический альянс. При этом, по его словам, значительная часть положений хартии была приемлема для Еревана, а партнеры по ЕС с пониманием отнеслись к решению Армении не подписывать документ.

Хартия, определяющая ключевые принципы безопасности Европы, была подписана 13 ноября в Дублине на саммите Европейского политического сообщества. К документу присоединились около 40 государств.

Ранее KP.RU писал, что Никол Пашинян допустил официальную подачу заявки на вступление Армении в Евросоюз в 2027 или 2028 году. При этом президент России Владимир Путин предупреждал, что присоединение к ЕС несовместимо с сохранением членства в Евразийском экономическом союзе.