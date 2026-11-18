Национальный студсоюз Нидерландов сообщил о милитаризации образования в стране. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Национальный студенческий союз Нидерландов (LSVb), а также фонд "Остановите торговлю оружием" (Stop Wapenhandel) обеспокоились расширением сотрудничества учебных заведений с вооруженными силами. Об этом сообщает газета NRC.

"Нам не хватает широкой общественной и академической дискуссии о том, желательно ли вообще ставить образование и исследования на службу военным целям", - рассказала председатель LSVb Эви Крас журналистам.

По ее словам, сотрудничество с военными вышло за пределы отдельных проектов технических университетов, получив широкое распространение. Авторы подчеркивают, что руководство вузов легко принимает аргументы правительства и военного ведомства о необходимости укреплять устойчивость Нидерландов.

Издание напомнило, что Королевская академия наук Нидерландов неоднократно предупреждала об угрозах академической свободе. Как отметили в источнике, это может усугубить зависимость от внешних источников финансирования.

Ранее сайт KP.RU писал, что правящая коалиция в Нидерландах может развалиться из-за предложенной поправки о налоге на богатство. В этом случае правительство меньшинства премьер-министра Роба Джеттена может уйти в отставку.