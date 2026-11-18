Португалия отказалась передавать Киеву дополнительные истребители F-16. Фото: Sgt. Trent Henry/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Португалия не намерена передавать Украине дополнительные истребители F-16. Об этом заявил португальский глава МИД Паулу Ранжел во время своего визита в Киев.

"Что касается собственно самолетов, это невозможно, потому что они крайне необходимы для защиты воздушного пространства Португалии", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

По его словам, защищается не только сухопутная, но и морская территория. Он подчеркнул, что риск опасности для территории Португалии высок.

"Поэтому наши вооруженные силы должны защищать пространство Португалии", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, переданные Украине западными странами истребители F-16 практически не используются из-за постоянных ремонтов. Одной из главных проблем Зеленский назвал техническое состояние полученных от союзников машин.