Замглавы МИД России Галузин встретится с представителем Грузии в Минске Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгий Зурабашвили впервые встретится с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Встреча пройдёт в Минске 19 ноября, как сообщили в администрации грузинского правительства телеканалу Imedi.

16 ноября МИД РФ провел переговоры с Зурабашвили и назначил очную встречу, на которой Россию представит Галузин. 21 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе делегировал Георгия Зурабашвили на должность спецпредставителя по взаимодействию с Россией.

"Первая встреча между cпециальным представителем премьер-министра Грузии по связям с Россией, первым заместителем министра иностранных дел Георгием Зурабашвили и представителем Российской Федерации, заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным состоится 19 ноября 2026 года в Минске", - заявили в правительстве республики.

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