Роберт Фицо обвинил СМИ во лжи после публикаций об отмывании денег его сыном Фото: REUTERS.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг сообщения о закрытии счета его сына Михала в немецком банке Deutsche Bank из-за подозрений в отмывании денег. В среду утром в словацких изданиях появилась информация, что банк закрыл счет Михала, который учился в Германии в 2016 году.

"Без какой-либо проверки вы опубликовали грубую ложь. Сейчас я вам очень советую бежать в редакции и писать извинения, если вы не побежите, то через несколько дней вы будет отвечать на иски, поскольку ни я, ни мой сын это не оставим", - сказал Фицо напрямую журналистам, собравшимся на пресс-конференцию.

Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что за девять часов в местных СМИ появилось около 50 статей о закрытии счета его сына в немецком банке из-за подозрений в отмывании денег. На пресс-конференции он представил запись телефонного разговора с оператором Deutsche Bank, который подтвердил активность счета с остатком около 160 евро.

Фицо объяснил, что его сын учился в Мюнхене в 2015-2016 годах и использовал студенческий счет для оплаты жилья, средства на который поступали от его нынешней супруги, с которой они тогда встречались.

Ранее KP.RU сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг давление Берлина по вопросу финансирования нового кредита для Украины на 70 млрд евро. Фицо заявил, что Братислава не поддастся шантажу и сохранит независимость в бюджетных вопросах, отказавшись участвовать в кредите.