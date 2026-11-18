ГД поддержала введение штрафов за фильмы с дискредитацией традиционных ценностей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за распространение аудиовизуальных произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Согласно проекту, за отказ или несвоевременное исполнение требования Роскомнадзора владельцам сервисов будут грозить штрафы до 20 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до миллиона рублей для организаций.

Отдельные санкции предусмотрены за распространение произведений с материалами, дискредитирующими традиционные ценности. Для граждан штраф составит до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 700 тысяч рублей. При повторных нарушениях размеры штрафов увеличатся.

Ранее KP.RU писал, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который позволит регистрировать в России автомобили, находящиеся в международном розыске.