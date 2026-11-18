Продюсер Билана обратился в полицию из-за поддельных билетов на шоу артиста Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Продюсер концертов Димы Билана Малик Хасенов обратился в полицию из-за продажи поддельных билетов на концерты артиста в Казахстане. Об этом он сообщил в социальной сети Threads*.

По словам Хасенова, организаторы шоу провели контрольные закупки у продавцов в социальных сетях, и во всех проверенных случаях билеты оказались фальшивыми. Заявления в полицию подали по каждому выявленному эпизоду.

Продюсер предупредил поклонников, что концерты в Астане и Алматы уже несколько недель как распроданы, и призвал не покупать билеты у незнакомых людей. Шоу «Я просто люблю тебя» пройдет в Астане 20 ноября, а в Алматы — 22 ноября.

Ранее KP.RU сообщал, что перед Днем народного единства мошенники рассылали фальшивые приглашения на концерты и другие праздничные мероприятия. Для обмана они использовали соцсети, мессенджеры и поддельные сайты, собирая личные и платежные данные пользователей.

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