Гросси заявил, что МАГАТЭ не может обвинять ВСУ в ударах по ЗАЭС из-за мандата Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация не будет называть виновных в ударах по Запорожской АЭС. По его словам, технический мандат МАГАТЭ не предусматривает политического анализа, а выводы агентства должны основываться на фактах, которые специалисты могут независимо проверить.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ не намерено определять ответственность за атаки на основании заявлений конфликтующих сторон. Он назвал сотрудников организации международными аудиторами и инспекторами, а не политическими аналитиками.

Ранее МИД России призвал руководство МАГАТЭ осудить действия Киева в отношении Запорожской АЭС. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что украинские военные продолжают наносить удары по станции и связанной с ней инфраструктуре.

Гросси при этом обращался к обеим сторонам конфликта воздерживаться от атак в районе Запорожской АЭС, хотя они наносятся только силами ВСУ. Он предупредил, что удары могут угрожать ядерным объектам, их персоналу и инфраструктуре, необходимой для безопасности станции.