Бывшего мэра Стамбула Имамоглу приговорили к двум годам тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Турецкий суд приговорил бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу к двум годам и одному месяцу лишения свободы. Об этом сообщила газета Hürriyet.

Решение было вынесено по уголовным делам в рамках разбирательства о предполагаемых нарушениях при проведении 38-го съезда оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) в ноябре 2023 года.

Имамоглу обвинялся в фальсификациях при голосовании делегатов. Кроме того, такие же приговоры были вынесены еще восьми фигурантам дела. А запрет на политическую деятельность вступит в силу после окончательного утверждения приговора.

В ноябре 2023 года на съезде НРП председателем партии был избран Озгюр Озель, который сменил на посту Кемаля Кылычдароглу. При этом Апелляционный суд Турции признал результаты съезда недействительными.

Напомним, Имамоглу находится под стражей с марта 2025 года в рамках расследования предполагаемой коррупции в мэрии Стамбула.

Ранее сайт KP.RU писал, что бывшие топ-менеджеры компании "РЖД" Алексей Романов и Сергей Егоров приговорены судом к семи годам лишения свободы каждый за злоупотребления должностными полномочиями.