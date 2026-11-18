США и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере Фото: Евгения ГУСЕВА.

США и Венесуэла заключили соглашение для укрепления двусторонних отношений в военной сфере. Об этом заявил глава министерства войны США Пит Хегсет.

"Я рад сообщить, что США и Венесуэла подписали историческое соглашение, которое задает параметры возобновленному военному сотрудничеству двух государств", - сказал Хегсет.

По его словам, в рамках соглашения предполагается обмен разведданными, проведение военных учений и наращивание поставок оборудования в обороне. Вашингтон и Каракас также договорились прилагать совместные усилия в борьбе с наркотрафиком на территории государства в Латинской Америке.

Хегсет рассказал об этом на встрече с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Онат также приветствовала соглашение и сообщила, что договоренности помогут сторонам противостоять "общим угрозам".

Ранее сайт KP.RU писал, что за первые девять месяцев с начала 2026 года США получили более 12 млрд долларов от экспорта нефти из Венесуэлы, а также природных ресурсов. При этом значительная часть средств позднее была переведена обратно в Венесуэлу.