Путин: 1,3 млн россиян посетили Таиланд с начала 2026 года Фото: REUTERS.

Между Россией и Таиландом активно развивается туристический оборот. В 2025 году он стал рекордным. С начала 2026-го Таиланд посетили уже 1,3 миллиона россиян. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном в Китае.

Он подчеркнул, что государства координируют усилия на разных международных площадках. Политики обсудили развитие двухсторонних отношений на полях саммита АТЭС.

"Таиланд пользуется большой популярностью среди российских туристов. В 2025 году почти 2 млн россиян посетили с туристическими целями Таиланд", - рассказал Владимир Путин.

Президент России на торжественном приеме в Шэньчжэне также пообщался с известным американским экономистом Джеффри Саксом. Он является профессором Колумбийского университета.