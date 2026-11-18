В Италии потребовали от Киева объяснить включение евродепутатов в "Миротворец". Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Итальянское руководство осталось недовольно решением Киева внести в базу сайта "Миротворец" нескольких европейских депутатов. Рим распорядился узнать у украинских властей, с чем это связано. С таким указанием к послу Италии в Киеве выступил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Отмечается, что в "Миротворец" попали депутаты ЕП от "Движения "Пять звезд". Свобода выражения мнений должна быть защищена, подчеркивается в сообщении.

"Министр иностранных дел внимательно следит за этим вопросом, касающимся итальянских политических представителей, избранных в Европейский парламент", - оповестили в пресс-службе МИД Италии.

Кроме того, депутат Европарламента от Коммунистической партии Греции Лефтерис Николау-Алаванос включен в базу сайта "Миротворец". Киев обвиняет политика в "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины".