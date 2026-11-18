Лерчек рассказала о подготовке завещания Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Страдающая от онкологического заболевания блогер Валерия Чекалина сообщила, что готовит завещание на случай, если лечение пойдет по неблагоприятному сценарию. Она объяснила, что не хочет жить "овощем". Так Лерчек сказала во время трансляции в соцсети.

Блогер пояснила, что предстоящие операции будут очень опасными. В связи с этим могут возникнуть тяжелые последствия для организма.

"Я сразу сказала Луису, что если такое произойдет - мы с ним говорим обо всем, - я не хочу жить и быть "овощем". Я не хочу, чтобы ко мне приходили дети. Я в завещании все это укажу", - прокомментировала Лерчек.

Президент РФ Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину. Своим указом он освободил блогершу от наказания, включая многомиллионный штраф. Благодаря этому Лерчек может выехать на лечение в Китай. Блогеру уже сделали девять химиотерапий.