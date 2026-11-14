Что ждет Лерчек после указа о помиловании: больной раком блогерше вернули загранпаспорт для поездки на лечение в Китай

Валерия Чекалина записала обращение с благодарностью президенту

Новость о помиловании Валерии Чекалиной стала неожиданностью для адвокатов, блогера и ее семьи, а также для всех, кто знал ее историю и переживал. Ведь только два дня назад стало известно о том, что от имени Чекалиной было сделано обращение о помиловании. И 14 ноября решение было принято. В указе президента России Владимира Путина значится, что ее «освободили от наказания, назначенного 31 июля 2026 года Гагаринским районным судом Москвы, сняв судимость». Адвокат блогера Константин Третьяков объяснил KP.RU, что указ означает для Валерии Чекалиной.

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- Исходя из текста, который опубликован на сайте президента, не следует, что указ распространяется только основные наказания или только на дополнительные наказания. Мы исходим из того, что он распространяется на все наказания, которые были Валерии назначены: условное осуждение, штраф и запрет на интернет-деятельность. То есть все эти наказания утратили свою силу, - сказал Константин Третьяков в интервью KP.RU.

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину

Помилование Валерии Чекалиной нужно было, чтобы она имела возможность выехать на лечение в Китай. У 34-летней женщины этой весной обнаружили рак желудка, ей сделали девять химиотерапий, однако болезнь стала прогрессировать осенью. Российские врачи сообщили об ухудшении здоровья и советовали отправиться на лечение в Китай. Теперь у блогера появилась такая возможность, но для выезда заграницу нужно осуществить еще несколько технических моментов.

- Во-первых, нужно получить заграничный паспорт, который у нее физически был изъят. Я думаю, что сегодня мы это сделаем. Все необходимые документы уже были поданы, - сказал KP.RU Константин Третьяков, адвокат. - Во-вторых, сейчас решаем вопрос о физической возможности приема Валерии на лечение в китайскую клинику. Мы уже ранее узнавали, клиника большая, прием пациентов на лечение большой, плотный.

Уже после того, как kp.ru побеседовал с адвокатом, Лерчек сама вышла на связь в соцсетях и радостно сообщила, что загранпаспорт ей уже вернули. В качестве подтверждения блогер опубликовала видео с документом.

Лерчек только что получила загранпаспорт Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Адвокаты помогут Валерии Чекалиной согласовать конкретные даты, когда ее смогут принять в клинике Китая. Переговоры о лечении начали вести еще в октябре, тогда были названы даты.

- Все даты, которые были ранее согласованы, они, к сожалению, уже истекли. Пока шла эта вся юридическая (бюрократическая) процедура, - сказал Константин Третьяков. – Сейчас мы очень благодарны Владимиру Путину и всем причастным к этой ситуации. Что разрешили это все именно таким образом. Это действительно гуманитарная миссия, большой вопрос, именно с большой буквы, в вопросе гуманности. Мы за это очень благодарны.

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