Трамп разочаровывается в Вэнсе из-за разногласий по войне с Ираном Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп недоволен позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно Ирана. Он разочаровывается в коллеге всё больше, заявила газета The New York Times.

В статье указывается, что глава Белого дома "невозмутимо" отреагировал на слова Джей Ди Вэнса после промежуточных выборов. При этом он все же обратил внимание на мнение вице-президента о влиянии войны в Иране на результаты выборов.

"Трамп все больше разочаровывался в том, как его вице-президент сформулировал свою оценку произошедшего, жалуясь помощникам и союзникам, что г-н Вэнс должен был подчеркнуть, что президент принял правильное решение, начав войну с Ираном", - рассказали источники газеты.

Президент США также заявил, что к сведениям о предполагаемом заговоре Ирана якобы с целью подрыва "грязной бомбы" в Вашингтоне относится очень серьезно. Он не опроверг подозрения, что Тегеран уже мог ввезти оружие в страну.