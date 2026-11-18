Путин появлением на саммите доказал тщетность попыток изолировать РФ Фото: REUTERS.

Российский лидер Владимир Путин принимает участие в саммите АТЭС в Китае. Его появление среди представителей других крупных государств мира доказало тщетность попыток Запада изолировать РФ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на общую фотографию лидеров.

Автор материала обратил внимание, что на снимке Владимир Путин и президент США Дональд Трамп заняли почетные места рядом с председателем КНР Си Цзиньпином. Подобные общие фотографии подчеркивают политическую ситуацию в мире через расположение участников, говорится в публикации.

"Владимир Путин впервые за девять лет появился на "семейном фото" лидеров АТЭС, заняв центральное место рядом с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом", - отметил автор.

Лидеры будут самостоятельно определять продолжительность планируемой трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС. Они встретятся 19 ноября. Лидеры обсудят ряд актуальных тем.