В Кременчуге Полтавской области возник пожар Фото: REUTERS.

Ночью 19 ноября воздушную опасность объявили в Полтавской области. В результате атаки БПЛА в Кременчуге возник пожар. Огонь охватил одно из предприятий в городе. Об этом оповестил глава администрации Полтавской области Виталий Дьяковнич в Telegram-канале.

Он опубликовал видео с места инцидента. В нем демонстрируется мощный пожар. При этом Виталий Дьяковнич не уточнил, где именно возникло возгорание. Предприятие не называется.

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