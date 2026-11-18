СК расследует обстоятельства гибели женщины и ребёнка в Люберцах. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Тела женщины и ребёнка найдены в Подмосковье. Трагедия произошла в Люберцах, информирует пресс-служба областной прокуратуры.

«Сегодня вечером в деревне Островцы городского округа Люберцы на улице Подмосковная обнаружены тела женщины и малолетнего мальчика», - сказано в релизе, опубликованном в канале ведомства на платформе «Макс».

Сообщается, что на телах эксперты обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.

В ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего, следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек.

Ранее в Териберке нашли тело туриста из Москвы, которого унесло в Баренцево море.

Накануне в Британии пропавшую без вести невесту нашли мертвой в болоте. Телефон женщины был отключён, а с её счёта пропали все деньги. Подробности трагедии читайте здесь на KP.RU.