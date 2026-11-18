Фото: Олег ЗОЛОТО.
Тела женщины и ребёнка найдены в Подмосковье. Трагедия произошла в Люберцах, информирует пресс-служба областной прокуратуры.
«Сегодня вечером в деревне Островцы городского округа Люберцы на улице Подмосковная обнаружены тела женщины и малолетнего мальчика», - сказано в релизе, опубликованном в канале ведомства на платформе «Макс».
Сообщается, что на телах эксперты обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.
В ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего, следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек.
Ранее в Териберке нашли тело туриста из Москвы, которого унесло в Баренцево море.
Накануне в Британии пропавшую без вести невесту нашли мертвой в болоте. Телефон женщины был отключён, а с её счёта пропали все деньги. Подробности трагедии читайте здесь на KP.RU.