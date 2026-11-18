Переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина начнутся 19 ноября в 09:30 Фото: REUTERS.

В КНР в четверг пройдет встреча российского, американского и китайского лидеров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Начало переговоров планируется на 09:30 по московскому времени, передает ТАСС.

Время указано ориентировочное, дополняет агентство. Известно, что встреча состоится на территории государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".

В этой же локации 18 ноября прошли переговоры президента России и председателя КНР. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу утром в среду после деловой части саммита АТЭС.

На гала-ужине саммита АТЭС гостям предлагали блюда традиционной кантонской кухни. В том числе, политики могли попробовать приготовленного на пару морского окуня в соевом соусе, говяжий стейк с грибами и блюдо из сморчков, молодой капусты и каштанов в шафрановом соусе.