Песков: Путин не проводил контактов с Илоном Маском на саммите в Китае Фото: REUTERS.

Российский лидер Владимир Путин 18 ноября провел несколько международных контактов. При этом он не беседовал с предпринимателем Илоном Маском на саммите АТЭС. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.

Он сообщил, что Владимир Путин пока не видел Илона Маска. Тем самым Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ о якобы сопровождении бизнесменом президента РФ.

"Нет. Его не видели", - сказал представитель Кремля.

Утром в четверг пройдет встреча Владимира Путина с американским и китайским лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Начало переговоров запланировано на 09:30 по московскому времени. Встреча состоится на территории государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", где ранее прошли контакты президента РФ с председателем КНР.