Аксенов сообщил о новом ударе ВСУ по Крымскому мосту Фото: Виталий ТИМКИВ.

Дроны ВСУ в третий раз атаковали Крымский мост. Украинские боевики нанесли удары по объекту в ночь на 19 ноября. В результате движение по мосту приостановили. Об этом предупредил глава Крыма Сергей Аксенов в "Макс".

"Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Он призвал доверять только официальным источникам информации. Подробности об ущербе Крымскому мосту будут известны позже. О пострадавших не сообщается.

С 19 ноября Крым планирует возобновить автобусное сообщение с некоторыми городами. В том числе, как ожидается, запустят рейсы с полуострова в Москву и Минск. Автобусы в российскую столицу будут ежедневными, сообщили в Минтрансе Крыма.