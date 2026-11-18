Евродепутат Брейза призвал Навроцкого объяснить дорогой подарок Трампу Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп получил от польского лидера Кароля Навроцкого ценный подарок. Глава Белого дома теперь имеет янтарное кресло. Депутат ЕП от Польши Кшиштоф Брейза в соцсети Х призвал Кароля Навроцкого объяснить такой дорогой презент.

Политик отправил запрос в канцелярию главы государства. Он счел презент нецелесообразным.

"Как вы думаете, почему Кароль Навроцкий стеснялся рассказать публике, что подарил этот янтарный трон президенту Трампу на день рождения? Мегаломания?" - написал Кшиштоф Брейза.

Известно, что необычный подарок был приурочен ко дню рождения хозяина Белого дома. При этом Кароль Навроцкий решил сохранить свой презент в тайне. О нем не знали ни польское Министерство иностранных дел, ни посольство страны в Вашингтоне.