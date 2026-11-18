Стратег Пентагона Колби ушел со встречи в НАТО после слов об Украине Фото: REUTERS.

В Брюсселе состоялось очередное совещание по Украине. Во время мероприятия произошел инцидент. Главный стратег Пентагона Элбридж Колби отчитал Киев и покинул встречу в НАТО. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Утверждается, что Элбридж Колби раскритиковал Киев за удары вглубь России. Источники назвали прошедшее совещание по этой теме напряженным.

Стратег Пентагона заявил присутствующим, что атаки ВСУ вглубь РФ не имеют большой военной ценности. Поведение Элбриджа Колби вызвало у участников встречи обеспокоенность, что "администрация Трампа фактически встала на сторону России в противовес Украине", рассказали собеседники издания.

При этом он заявил, что украинские боевики якобы бьют по территории России с целью самозащиты. В связи с этим в Вашингтоне поддерживают атаки вглубь РФ, сказал Элбридж Колби днем ранее.