Закрытие границы с РФ отрежет жителей Нарвы от родных Фото: Елена КРИВЯКИНА.

Власти Эстонии планируют закрывать границу с Россией. Если погранпереходы перестанут работать, жители Нарвы окажутся отрезанными от родных. Такое мнение выразил председатель фракции Plaan B Narva в горсобрании Антон Николаев в диалоге с "Известиями".

Политик напомнил, что Таллин собирается закрыть границу с 1 декабря. Это негативно отразится на работе транспортных компаний, указал он.

"Для Нарвы это огромный удар, потому что здесь у многих живут родственники в России - родители, бабушки, дедушки, братья, сестры. Теперь люди будут отрезаны друг от друга", - прокомментировал Антон Николаев.

Эстонский парламент в первом чтении одобрил законопроект о закрытии пограничных переходов на границе с РФ. Против высказались только двое депутатов.