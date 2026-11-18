В Эстонии законопроект о закрытии границы с РФ одобрили в первом чтении. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Pres

Эстонский парламент в первом чтении одобрил инициированный консервативной партией законопроект о закрытии пограничных переходов на границе с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

"Парламент Эстонии одобрил резолюцию с призывом закрыть границу с Россией", - говорится в сообщении на официальном сайте парламента.

Как говорится на сайте, "за" проголосовали 37 человек, в то время как "против" высказались лишь двое, а еще 36 человек не голосовали.

Эстонское гостелерадио ERR сообщало, что партия "Отечество" не первый раз вносит подобное предложение. Однако две попытки, которые были предприняты весной и осенью прошлого года, были отклонены.

Как писал сайт KP.RU, правительство Эстонии намерено закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря. По словам главы МИД Маргус Цахкна, причина заключается в инциденте на одном из оборонных предприятий. В причастности к нему Эстония обвинила Москву без каких-либо доказательств.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициативы Эстонии закрыть границы с Россией не принесут государству ничего хорошего.